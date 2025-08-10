Accidente en la Ruta Nacional 16: tres heridos tras un choque de motos en Resistencia

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 21, en la tarde de este sábado. Las víctimas, dos mujeres y un hombre, fueron trasladadas al hospital Perrando.

Un accidente entre dos motocicletas dejó como saldo tres personas heridas este sábado por la tarde en la Ruta Nacional N° 16, a la altura del kilómetro 21, en la ciudad de Resistencia.

Según informó la Policía, el siniestro se produjo cerca de las 17:30 e involucró a una Keller Cronos 110 cc de color rojo, conducida por una mujer de iniciales P. M., de 31 años, quien viajaba acompañada por otra mujer, S. C., de 62; y una Kawasaki Z500, guiada por un hombre de iniciales C. D. G., de 44.

A raíz del impacto, los tres involucrados resultaron lesionados y fueron asistidos en el lugar y trasladados al hospital en distintas ambulancias del servicio de emergencias.

En el operativo intervino personal de la Dirección General de Policía Caminera y se aguardaba la llegada de agentes de criminalística para las pericias correspondientes.

