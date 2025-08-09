Un grupo protagonizó una pelea violenta y atacó a la Policía con trozos de concreto

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado, cuando un grupo de personas se enfrentaba en la vía pública y, al llegar la Policía, arrojó trozos de concreto contra los agentes.

La Policía tomó conocimiento de un hecho de violencia de género a través de un llamado al 911 en la madrugada de este sábado, alrededor de las 5:40 horas. Es así que los agentes de la Comisaría Octava de Resistencia se dirigieron a la calle Alice Le Saige al 1100 y constataron lo denunciado.

En el sitio mencionado había un desorden de gran magnitud que involucraba a un grupo de aproximadamente 20 personas. Tanto hombres como mujeres estaban peleándose y, al notar la presencia policial, arremetieron contra los agentes, arrojándoles trozos de concreto. Por ello, los uniformados debieron retroceder unos metros y solicitar apoyo.

Luego de esta violenta situación, lograron dispersar a las personas involucradas con la colaboración de móviles policiales de otras unidades. Asimismo, el personal no resultó lesionado y no se registraron daños a los bienes del Estado. Tras el incidente, se realizaron recorridas preventivas y emplazamientos en la zona.

