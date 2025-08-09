Un adolescente abrió fuego en Times Square y dejó al menos tres heridos

Un tiroteo en la madrugada del sábado en Times Square, el emblemático centro de la ciudad de Nueva York, dejó como saldo tres personas heridas, según informó el Departamento de Policía de Nueva York.

El incidente se produjo a la 1:20 a.m. en la intersección de la Calle 44 con la Séptima Avenida, una zona turística y céntrica del distrito teatral. El tiroteo causó pánico entre los transeúntes, quienes huyeron rápidamente al escuchar las detonaciones cerca del Hard Rock Cafe, generando una situación caótica.

Un joven de 17 años fue detenido en el lugar como presunto atacante y el arma utilizada fue recuperada por la policía. Debido a su edad, su identidad no fue revelada, y hasta el momento no se han presentado cargos en su contra.

En un video difundido en redes sociales se puede ver a la multitud escapando y a los policías rodeando un automóvil mientras asisten a los heridos que quedaron en el suelo. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue, donde permanecen en condición estable y sin peligro para sus vidas, según informaron las autoridades.

Un fuerte despliegue policial llegó para controlar la situación y los servicios de emergencia atendieron a las víctimas. Uno de los heridos fue evacuado en camilla hacia una ambulancia.

Este hecho se da en un contexto donde la ciudad registra una baja histórica en la violencia armada durante el año. Hasta el 3 de agosto, Nueva York reportó la menor cantidad de tiroteos en décadas, con un descenso del 23 % en comparación con el año pasado.

En este sentido, la policía local destacó recientemente en sus redes sociales: «No es cuestión de suerte. Es resultado de una labor policial precisa, esfuerzo incansable y nuestros oficiales dedicados. Menos armas en las calles, más vidas salvadas».

Cabe recordar que el 30 de julio un hombre armado con un rifle semiautomático asesinó a cuatro personas y luego se suicidó en un rascacielos de Manhattan.

Según Gun Violence Archive, en lo que va del año se registraron 254 tiroteos masivos en Estados Unidos, definidos como aquellos en los que al menos cuatro personas resultan heridas de bala.

La violencia con armas de fuego continúa siendo un desafío para la ciudad, a pesar de la tendencia a la baja en las estadísticas durante 2025.

La investigación de este caso sigue en curso y las autoridades no han revelado más detalles por el momento.

