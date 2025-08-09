Tres afortunados del interior de Chaco retiraron sus premios en Lotería Chaqueña

En el sorteo de la Poceada Chaqueña del pasado 5 de agosto, tres afortunados del interior de Chaco, más precisamente de Presidencia Roca, Roque Sáenz Peña y Avia Terai, lograron los cinco aciertos y se llevaron más de 53 millones de pesos cada uno.

La primera en reclamar su premio fue una docente de 38 años, quien realizó su apuesta manual en la Agencia 418, a cargo de Carlos Alejandro Velázquez, ubicada sobre avenida San Martín 979, en el barrio San Juan de Presidencia Roca. Los números de su combinación fueron 42, 47, 48, 84 y 88.

Otro ganador es un vecino de Avia Terai que registró su ticket en la Sub-Agencia 226/12, dirigida por Fabrico Aguirre, ubicada en avenida 10, entre calles 3 y 5. Su apuesta automática contenía los números 02, 34, 71, 84 y 98.

Por último, una ama de casa de Sáenz Peña se sumó a la lista de ganadores tras apostar en la Sub-Agencia 448/01, de Gastón Sebastián Benítez, en el barrio Cayetano. Su combinación automática fue 02, 34, 48, 71 y 84, y con ella consiguió el premio mayor.

Estos tres jugadores fueron los únicos en acertar los cinco números del sorteo, compartiendo un pozo total de 161.510.492 pesos, lo que significó para cada uno una suma de 53.836.830 pesos.

Comentarios