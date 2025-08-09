Tragedia en Pampa del Infierno: murió aplastado por un camión sin frenos

El accidente ocurrió en una gomería ubicada sobre la colectora de la Ruta 16. La víctima fue embestida mientras reparaba la rueda de otro vehículo.

Un trágico accidente laboral ocurrió este sábado al mediodía en la localidad de Pampa del Infierno, cuando un trabajador de una gomería murió al ser aplastado por un camión que se habría quedado sin frenos, informaron fuentes policiales.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 12:15, en una gomería ubicada sobre la colectora sur y Ruta Nacional Nº 16. Según reportó a la Policía el propietario del lugar, identificado con las iniciales R.G., la víctima -llamada Gustavo Andrés Ávalos-, se encontraba emparchando la rueda de un camión Mercedes Benz 1518 cuando otro camión, un Fiat 619, ingresó sin control al taller tras una falla en su sistema de frenos.

El vehículo impactó contra Ávalos, quien quedó atrapado y sufrió lesiones fatales en el acto. Personal policial y médico que llegó al lugar constató que el trabajador ya no presentaba signos vitales.

El fiscal en turno, César Luis Collado, dispuso la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial de Sáenz Peña y de personal del hospital local para las diligencias correspondientes. El sitio quedó resguardado a la espera de las pericias.

