Se descompensó frente al volante y chocó contra un árbol

Se trata de una mujer que manejaba un vehículo, quien adujo perder el control tras sentirse descompuesta. Por fortuna, no hubo lesionados.

Cerca de las 14 de este viernes, se registró un siniestro vial en la intersección de avenida Ávalos y calle San Juan.

Allí, un automóvil Volkswagen Fox, rojo, perdió el control e impactó contra un árbol ubicado sobre el cantero central.

El vehículo era conducido por una mujer de 49 años, quien manifestó haber sufrido una descompensación, lo cual le impidió mantener el control del rodado.

No se registraron lesionados.

