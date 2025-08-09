Se descompensó frente al volante y chocó contra un árbol

9 agosto, 2025 ACTUALIDAD, POLICIALES

Se trata de una mujer que manejaba un vehículo, quien adujo perder el control tras sentirse descompuesta. Por fortuna, no hubo lesionados.

Cerca de las 14 de este viernes, se registró un siniestro vial en la intersección de avenida Ávalos y calle San Juan.

Allí, un automóvil Volkswagen Fox, rojo, perdió el control e impactó contra un árbol ubicado sobre el cantero central.

 

El vehículo era conducido por una mujer de 49 años, quien manifestó haber sufrido una descompensación, lo cual le impidió mantener el control del rodado.

 

No se registraron lesionados.

Comentarios

Te Puede Interesar

Quilmes: sospechan que un policía retirado actúa como tirador anónimo y mata delincuentes

[...]

GRAL. PINEDO – PAMPA DEL INFIERNO: Casería de animales silvestres.

[...]

Pampa del Indio Kaenel y Arkwright se reunieron con referentes locales

[...]