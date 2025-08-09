¿Se cae el refuerzo? Aseguran que Marcos Rojo y Diego Milito llamaron a Boca por un «burdo detalle»

La que parecía una inminente llegada del defensor a Racing podría tener una complicación por un aparente descuido de ambas dirigencias.

Tras su salida de Boca, Marcos Rojo se preparaba para iniciar un nuevo capítulo en su carrera con su desembarco en Racing, pero a última hora, e incluso tras hacerse la revisión médica, surgió un supuesto inconveniente que podría complicar el fichaje.

La información era, hasta este viernes por la tarde , que el experimentado defensor de 35 años acordó la rescisión de su contrato con el «Xeneize», tras algunos escándalos; y que arregló su llegada a la «Academia» con un contrato por productividad.

«Marcos Rojo y Diego Milito llamaron a Boca en las últimas horas pidiendo una disolución de la rescisión. Hay un detalle muy burdo que imposibilita su habilitación para jugar: quedó libre después del 24 de julio», indicó este viernes por la noche el periodista Marcos Bonocore.

El problema, de efectivamente ser así, es que de acuerdo con el cronista «AFA, en el artículo 19.2.4, marca como condición obligatoria que el jugador inscripto haya quedado en libertad previo al 24/7».

De acuerdo con el periodista Germán García Grova, AFA ya le avisó a Racing que Rojo «no está habilitado para jugar» el Torneo Clausura 2025, por lo que de no negociar con el «Xeneize», solo estará inscripto para la Copa Argentina y la Copa Libertadores, a la espera de la confirmación de Conmebol.

De esta manera, Boca sería determinante para el futuro del defensor: deberá revertir su salida y negociar un préstamo o una venta para que el central de 35 años pueda ser utilizado por Gustavo Costas.

Por supuesto, hay dudas sobre si la directiva que conduce Juan Román Riquelme buscaría darle una mano al defensor, que había sido borrado por el entrenador Miguel Ángel Russo. De hecho, no jugaba desde aquel famoso «asado» en donde el futbolista habría criticado a la dirigencia, lo que habría precipitado su salida del equipo.

