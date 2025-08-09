Milei: «Usando causas nobles promulgan leyes que llevan a la quiebra a la Nación»

El presidente explica los motivos de los vetos a los proyectos sociales.

El presidente Javier Milei habla en cadena nacional para explicar los motivos de los vetos a los proyectos de financiamiento universitario y emergencia en salud pediátrica aprobados por el Congreso .

«Como todos saben, esta gestión asumió con un mandato claro: terminar con la inflación», señaló el presidente, y agregó: «Vinimos a arreglar la economía de raíz».

Defendió su gestión al decir: «Sacamos de la pobreza a 10 millones de personas. Pero no se puede arreglar en dos años lo que se destruyó en casi un siglo», y reafirmó el objetivo de déficit 0: «El déficit cero es la piedra angular de nuestro plan».

«Cuando no hay plata no se trata de más que un engaño por parte de la política», expresó Milei. «Mi objetivo es hacer el bien, a costo de que me acusen de hacer el mal», sostuvo. «La dura realidad es que emitir dinero no crea la riqueza, sino que la destruye», manifestó.

CRÍTICAS AL CONGRESO Y PRÓXIMAS MEDIDAS

«Usando causas nobles promulgan leyes que llevan a la quiebra a la Nación», dijo al criticar al Congreso. Indicó que, «cuando no hay plata», las normas sancionadas «no son más que un engaño por parte de la política».

«El gobernante cobarde es capaz de prender fuego a su propio país con tal de gobernar sobre sus cenizas. Y es lo que está intentando el Congreso», cuestionó Milei. Y agregó: «La locura es que es el propio Parlamento el que quiere aumentar el gasto, con lo que atenta contra sus representados».

Además, adelantó las próximas medidas. «Estaremos tomando dos medidas para amurallar el déficit cero», manifestó. «Vamos a prohibir que el tesoro financie el gasto con emisión monetaria», anunció, y también se enviará un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que posibiliten el défiit fiscal, con la exigencia de que todas las leyes detallen cómo se financian los proyectos y de dónde se recortan el gasto.

«No podemos repetir las mismas recetas que nos llevaron al fracaso», resaltó Milei, explicó que «la única manera de crecer es con orden fiscal y monetario» y que «no existen atajos en la economía, no hay salida fácil».

«El Congreso ha redoblado los esfuerzos de sabotaje y destrucción, porque son conscientes de que cada paso que damos hacia adelante es más difícil que ellos vuelvan al poder», dijo el mandatario. «Deberán ganarse la vida honestamente en el sector privado», afirmó en tono de chicana.

