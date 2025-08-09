Intentó entrar a una casa a robar, se escondió en el patio y lo atrapó la Policía

El acusado fue sorprendido por los agentes tras la denuncia del propietario y quedó a disposición de la Justicia.

La Policía atrapó a un hombre que intentó ingresar a una casa sobre calle Liniers al 700, en Resistencia, en las primeras horas de la mañana de este sábado, alrededor de las seis, con el fin de cometer un ilícito. El ladrón fue detenido por la Policía tras una denuncia realizada por el propietario de la vivienda esa misma mañana.

Al llegar al lugar de los hechos, los agentes visualizaron al delincuente, que se hallaba agachado y agazapado, como escondiéndose detrás del muro perimetral dentro del domicilio antes mencionado. Cuando los uniformados se aproximaron al sospechoso, este intentó darse a la fuga, pero fue demorado a los pocos metros.

El aprehendido fue identificado como A. R., de 35 años, y, al ser consultado por los motivos de su presencia en el lugar, no supo brindar una respuesta precisa. Por tal motivo, se procedió a la conducción del detenido hasta la Comisaría Segunda Metropolitana y, antes, pasó por la División Medicina Legal.

Comentarios