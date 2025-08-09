Histórica exportación desde Barranqueras: 50 contenedores de cuero rumbo a China

El gobernador Leandro Zdero supervisó el despacho, que marca un hito para la logística chaqueña. La meta oficial es duplicar los envíos en los próximos meses y afianzar la apertura de Chaco al comercio global.

El puerto de Barranqueras fue escenario de un hecho histórico para la economía provincial: la exportación directa de 50 contenedores de cuero salado con destino a China. El gobernador Leandro Zdero, junto a la administradora portuaria Alicia Azula, encabezó la supervisión de la carga y celebró el inicio de una nueva etapa para la logística chaqueña, informaron este viernes fuentes oficiales.

«Estamos consolidando un hecho histórico. Se trata de cargas de cuero salado que nunca se realizaron en el Puerto de Barranqueras. Antes, debían salir primero desde los puertos de Buenos Aires, así que este es un paso importante», sostuvo Zdero. El mandatario detalló que actualmente se despacharán 50 contenedores mensuales y que el objetivo es llegar a 100 en los próximos meses, «en el marco de un trabajo articulado con Senasa».

Zdero agradeció las gestiones de Azula y del diputado nacional Carlos García, y remarcó que «venimos utilizando un puerto que nunca debía dejar de funcionar. Esto significa gestión y es el punto inicial de lo que queremos para la provincia: que produzca, que trabaje y que se abra al mundo».

Por su parte, Alicia Azula subrayó que «sin el acompañamiento y la firme decisión del Gobierno provincial, esto no sería posible» y destacó que el transporte y la logística son factores clave en el costo final de los productos. Además, anunció dos novedades: «Las barcazas de YPF ya están entrando al muelle de YPF; y las obras para la inauguración del depósito fiscal están terminadas, por lo que en menos de 30 días podremos habilitarlo como un nuevo servicio del puerto».

Para la funcionaria, estos avances son «hechos históricos» que posicionan a Barranqueras como «una alternativa real en la agenda de la logística del transporte».

Comentarios