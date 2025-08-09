Habrá cortes de energía en Resistencia y Sáenz Peña por mantenimiento este sábado

La empresa solicitó a los usuarios tomar precauciones durante los horarios de corte.
La empresa energética Secheep informó que este sábado 9 de agosto realizará trabajos de mantenimiento en distintos sectores de Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña, lo que implicará interrupciones temporales del suministro eléctrico.
En la capital chaqueña, las tareas se desarrollarán en dos franjas horarias:
De 8:00 a 12:00: zona de la Casa de Gobierno.
De 8:00 a 10:00: microcentro, avenida Castelli, avenida Sáenz Peña y áreas aledañas.
En Sáenz Peña, el corte programado se extenderá:
De 7:00 a 10:00: barrios Puigbó, Centro y San Martín.
Desde la compañía señalaron que los trabajos son necesarios para optimizar el servicio eléctrico y solicitaron a los usuarios tomar las precauciones correspondientes durante los horarios indicados.