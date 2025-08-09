Algodón: se abre la inscripción para la campaña 2025-2026

Deberá ser cumplimentado por todos los productores que siembren algodón en el territorio provincial, ya que constituye un requisito indispensable para el ordenamiento y la planificación de la actividad.

A partir de este lunes 11 de agosto, quedará habilitado el SIPACH (Sistema Informático de Productores Agrícolas Chaqueños), para realizar la inscripción obligatoria del cultivo de algodón correspondiente a la campaña 2025-2026.

El Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible del Chaco, a través de la Subsecretaría de Agricultura, informa a todos los productores algodoneros de la provincia que el trámite estará disponible hasta el 10 de septiembre.

Además, deberá ser cumplimentado por todos los productores que siembren algodón en el territorio provincial, ya que constituye un requisito indispensable para el ordenamiento y la planificación de la actividad algodonera, así como para acceder a programas de acompañamiento y asistencia técnica.

Documentación requerida para la inscripción:

Fotocopia del DNI del productor.

Constancia de inscripción en ATP (Administración Tributaria Provincial).

Constancia de inscripción en ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) exAFIP.

Fotocopia del documento que acredite la ocupación de la tierra (propiedad, contrato de arrendamiento y/o contrato de partes), debidamente certificada por juez de paz o escribano público.

Constancia de inscripción en RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios).

La inscripción se podrá realizar ingresando al SIPACH, mediante la web oficial o concurriendo personalmente a las delegaciones y agencias zonales del Ministerio de Producción.

Desde la Subsecretaría de Agricultura, se recuerda la importancia de registrar oportunamente el cultivo, ya que esta información es fundamental para la planificación de políticas públicas, el monitoreo de la producción y la aplicación de estrategias para el manejo de plagas y enfermedades.

