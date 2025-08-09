Abogado de la causa Loan fue sentenciado por «defraudación a un familiar incapaz»

El Tribunal de Juicio de Mercedes declaró este viernes penalmente responsable al abogado Marcelo Hanson del delito de «defraudación con abuso de la necesidad e inexperiencia, contra una persona incapaz en calidad de autor». El fallo se generó por unanimidad en la causa 9545/18 del Juzgado de Instrucción de Curuzú Cuatiá.

La acusación partió del abogado Gerardo Puzio, en representación de Silvia Prato, a quien justamente Hanson representaba legalmente en un juicio sucesorio. Allí había sido designado como apoyo con representación (una figura similar al antiguo curador) y allí hizo que la mujer firmara un documento oficial en pago por la cual le cedía un casco de estancia de más de 300 hectáreas, con animales y maquinarias, como supuesto pago de honorarios.

La operación fue cuestionada tanto en sede civil como penal. En el fuero civil fue declarada nula, en un fallo confirmado por la Cámara de Apelaciones de Curuzú Cuatiá. Ahora, el letrado, fue sentenciado en el fuero penal por estas graves acusaciones que dejan al desnudo un aprovechamiento alevoso porque la mujer fue considerada «incapaz y en situación de vulnerabilidad mental».

La querella acusó a Hanson de «beneficiarse con un bien de alto valor, cuando debía proteger su integridad y su patrimonio». El daño psicológico fue demostrado por peritos de prestigio en la provincia. Por eso, al conocerse la sentencia el propio Puzio consideró: «Este juicio puede sentar un precedente. Estamos hablando de derechos de personas con discapacidad, protegidos por convenios internacionales suscriptos por nuestro país. No puede permitirse que un profesional del derecho, más aun siendo familiar porque eran primos, se aproveche de una persona vulnerable».

La audiencia de cesura, en la que se definirá la pena a imponer, fue fijada para el martes 12 de agosto a las 8. Por este tipo de delito la condena prevista es de 2 a 6 años de prisión, y la querella adelantó que solicitará la pena máxima.

Marcelo Hanson es un abogado que está ligado al Caso Loan, como defensor de Daniel «Fierrito» Ramírez y Mónica Millapi, dos de los principales imputados por la desaparición del niño, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio.

Comentarios