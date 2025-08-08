Zdero: «Ratificamos el compromiso con la historia, con el presente y con el futuro»

Este viernes, se realizó el acto por el 74° aniversario de la Provincialización del Chaco, en la rotonda ubicada en inmediaciones del peaje con Corrientes, sobre la Ruta Nacional N° 16. En el lugar, donde flamean las banderas nacional y provincial, se descubrió un monumento en homenaje a quienes trabajaron para la provincialización.

«Esta fecha es rendir homenaje a un hito trascendental. Aquel acontecimiento abrió las puertas a nuevas oportunidades de desarrollo y autonomía de progreso de nuestra comunidad», aseguró el gobernador, Leandro Zdero.

Asimismo, señaló que hoy se rinde «tributo con respeto y gratitud a quienes con visión, entrega y coraje lucharon para que Chaco pudiera ejercer plenamente su derecho como provincia. Ellos soñaron con un futuro de oportunidades, de Justicia y hoy nos corresponde continuar esa obra de compromiso y responsabilidad».

Por otra parte, el Gobernador indicó que «aún queda mucho, pero también que contamos con una comunidad resiliente, laboriosa y profundamente comprometida con nuestro suelo» y reafirmó el «compromiso de este Gobierno con cada ciudadano del Chaco».

Finalmente hizo hincapié a la voluntad de «ratificar el compromiso con la historia pero fundamentalmente con el presente y con el futuro» y añadió que los chaqueños no se rinden «frente a las dificultades. Nos levantamos, nos ponemos de pie para mirar al futuro y trabajar al presente».

