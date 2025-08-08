UNCAUS formaliza alianza estratégica con la Cámara de Comercio de Sáenz Peña: 30% de descuento en cursos para socios activos

En una nueva muestra de compromiso con el desarrollo productivo y educativo de la región, la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), a través de su Incubadora UNCAUS, firmó una alianza estratégica con la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El acuerdo contempla beneficios concretos para el sector comercial y empresarial de la ciudad, destacándose un 30% de descuento exclusivo para socios activos de la Cámara en todos los cursos, talleres y capacitaciones que organice la Incubadora UNCAUS. Esta iniciativa busca promover la formación continua, la actualización profesional y la vinculación efectiva entre el ámbito académico y el sector productivo local.

La oferta académica de la Incubadora UNCAUS abarca temáticas claves para el desarrollo de las pymes, emprendedores, profesionales y trabajadores del sector comercial, brindando herramientas prácticas y de calidad con certificación universitaria.

¿Cómo acceder al beneficio?

Los socios interesados deberán enviar un correo electrónico a incubadora@uncaus.edu.ar con la constancia de socio activo expedida por la Cámara (actualizada al momento de la inscripción) y mencionar el curso de interés.

Contacto y más información:

📧 incubadora@uncaus.edu.ar

📞 (364) 440-6355

📲 Instagram: @incubadorauncaus

Esta alianza representa un paso más en la articulación entre la universidad pública y el entramado productivo local, reafirmando el rol de UNCAUS como motor del desarrollo regional con compromiso social.

