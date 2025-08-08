Un apostador de La Verde ganó más de $61 millones en la Poceada

La jugada se registró en la agencia 370 de la mencionada localidad, y los números de la suerte fueron 16, 21, 24, 45 y 62.

Un apostador de La Verde ganó más de $ 61 millones tras el sorteo de la Poceada Chaqueña de este jueves por la noche. En la edición 2190, los números de la suerte fueron 16, 21, 24, 45 y 62.

Por su parte, el afortunado realizó su jugada en la agencia 370 de la mencionada localidad, y la misma le permitió acceder a $ 61.953.477,22. Además, además del gran ganador, 167 personas acertaron cuatro números y se llevaron casi 90 mil pesos, mientras que 2.279 jugadores tuvieron tres aciertos, que les permitió ganar $ 1.640,04, y 19.176 apostadores salvaron la jugada.

De esta manera, el pozo vuelve a reiniciarse para el sorteo de este sábado a las 21 horas, con un premio base de $ 40 millones.

