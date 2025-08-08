Tiempo récord: Marcos Rojo será jugador de Racing

El defensor, quien firmó su partida del Xeneize esta mañana, se sumará a la Academia con el pase en su poder y tendrá un contrato por productividad.

Marcos Rojo será refuerzo de Racing luego de firmar este viernes la desvinculación de Boca (su vínculo vencía en diciembre), tras no ser tenido en cuenta. Una vez que se haga oficial su partida del Xeneize, el defensor de 35 años se realizará la revisión médica y firmará un contrato por productividad de un año.

El interés de la Academia no es nuevo ya que Sebastián Saja, director deportivo de la institución, había mantenido una conversación con el exfutbolista de la Selección Argentina, pero para que se diera su arribo primero tenía que quedar libre del conjunto azul y oro, algo que logró recientemente.

El conjunto de Avellaneda acelerará para ficharlo este mismo viernes, ya que hay tiempo hasta las 18 para hacer los cinco cambios permitidos en la lista de buena fe de la Copa Libertadores para los octavos de final (Racing enfrentará a Peñarol el martes). No obstante, se pueden anotar tres de manera provisoria hasta el lunes a las 12.

Igualmente, hay que ver si estará a disposición en esta instancia o en un hipotético cuartos de final, ya que los refuerzos que llegaron fueron Tomás Conechny, Elías Torres, Duván Vergara, Alan Forneris y Franco Pardo.

Cabe remarcar que por más que el mercado de pases ya está cerrado, la dirigencia que encabeza Diego Milito logró un cupo por la salida de Emiliano Saliadarre a Miramar de Uruguay, que está por hacerse oficial.

