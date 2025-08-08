Tenía amenazadas a su pareja e hija dentro de su casa: fue detenido

Los agentes decidieron ingresar al domicilio y reducir a un hombre de 38 años, quien tenía en la mesa de su casa siete cuchillos de distintos tamaños y un aire comprimido.

Este jueves por la noche, los efectivos de la comisaría de Cote Lai se anoticiaron sobre este hecho y se dirigieron al domicilio ubicado en planta urbana para realizar la inmediata detención.

Pasadas las 21, los uniformados se hicieron presentes en el lugar, donde se entrevistaron con una mujer de 21 años, quien hizo saber al personal que estaba en peligro junto con su hija de un año, ya que su pareja la habría amenazado y estaba armado.

Ante ello, los agentes decidieron ingresar al domicilio y reducir a un hombre de 38 años, quien tenía en la mesa de su casa siete cuchillos de distintos tamaños y un aire comprimido modificado a calibre 22 con 20 cartuchos.

Finalmente, tras demorar a este hombre lo trasladaron a la comisaria interviniente para que sea notificado de su aprehensión, conforme lo dispuesto por la magistratura en turno.

