Secuestran una camioneta que estaba abandonada y con dominio falso

Cerca de la medianoche del viernes, el personal de la Dirección de Inteligencia Criminal encontró una camioneta Renault Kangoo abandonada en la avenida Soberanía Nacional y calle 20, en la zona Sur de Resistencia.

Al momento de verificar el rodado, los efectivos observaron que el dominio colocado presentaba irregularidades.

Al consultar en los registros de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), detectaron que estaba bajo el nombre de una mujer domiciliada en la provincia de Buenos Aires y los cristales del vehículo tenían grabado otro dominio.

Además, se estableció que el rodado presentaba pedido de secuestro desde el 15 de junio del 2022 en una causa por «supuesto robo», a solicitud de MAPFRE, una compañía de seguros Argentina.

Finalmente, y por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 13, a cargo del ayudante fiscal, se procedió al secuestro del vehículo, elevándose las actuaciones para la continuidad de las diligencias judiciales correspondientes.

