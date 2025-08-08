Se celebra el Día Internacional del Gato, enigmático compañero en miles de familias

Este 8 de agosto, en muchas familias habrá homenajes. Los gatos tienen su efeméride internacional y millones de personas lo celebran. «Este día dedicado a los felinos se celebra desde 2002, gracias a la iniciativa del Fondo Internacional para el Bienestar Animal», una ONG que actúa en más de 40 países. Además de resaltar las cualidades de estos animales, la fecha busca concientizar sobre cómo protegerlos y brindarles bienestar.

En 2020, la custodia del Día Internacional del Gato pasó a manos de International Cat Care, una organización sin fines de lucro del Reino Unido. Creada en 1958, trabaja desde hace décadas para mejorar la salud y la calidad de vida de los gatos domésticos en todo el mundo. La elección del 8 de agosto coincide con la época de mayor fertilidad de estos animales en el hemisferio norte.

El Fondo Internacional para el Bienestar Animal también remarca la importancia de actuar ante catástrofes naturales o emergencias. En sus campañas, aconseja a los dueños de mascotas estar preparados para mantener a sus animales seguros en casos de desastres como terremotos, inundaciones o incendios.

En este contexto, la semana del gato se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre el vínculo con los animales domésticos y también para agasajarlos. Algunos de los regalos que más eligen los cuidadores son juguetes, collares, camas, túneles o fuentes de agua, además de comida húmeda o snacks especiales.

VARIAS CELEBRACIONES

El 8 de agosto no es la única fecha dedicada a los gatos. A lo largo del año existen al menos dos jornadas más en las que se los homenajea. Una de ellas es el 20 de febrero, que recuerda la muerte de Socks, el gato del expresidente estadounidense Bill Clinton, conocido por su presencia en conferencias de prensa.

La otra efeméride es el 29 de octubre, impulsada en Estados Unidos por la activista Colleen Paige, con foco en la adopción y la tenencia responsable. Los juguetes, como ratones de peluche, plumas o pelotas con cascabeles, son los más elegidos, pero también hay opciones más sofisticadas.

Entre ellas se destacan los árboles para gatos, rascadores con niveles, mantas suaves, túneles, cuevas y estantes flotantes. Además, muchos eligen alimentos húmedos de alta calidad, golosinas especiales, fuentes de agua o incluso elementos de higiene como peines y bandejas nuevas.

