Milei hablará en cadena nacional esta noche para explicar los vetos del gobierno

Será un discurso grabado.

El presidente Javier Milei hablará esta noche, a las 21, en cadena nacional grabada para explicar los vetos a las leyes sociales aprobadas en el Congreso. El gobierno argumenta que los proyectos atentan contra el superávit fiscal logrado en la gestión .

Esta tarde a las 18 se grabará la cadena en Casa Rosada. El mandatario explicará por qué vetó los proyectos que aumentan los gastos del Estado, dirigidos a discapacidad y jubilados.

Esta noticia se da a conocer luego de la derrota que sufrió esta semana el gobierno en Diputados, en donde la oposición trató proyectos sobre financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica.

