Le taparon la boca, la atacaron con un fierro y le robaron

Una mujer de 61 años denunció en la Comisaría Novena de Resistencia que dos hombres ingresaron a su domicilio, la agredieron con un fierro y le robaron. El hecho ocurrió en la noche del jueves, sobre la calle Ayacucho al 2500, alrededor de las 23 horas.

Según el parte policial, la denunciante se encontraba en su casa cuando dos hombres se acercaron, le pidieron alimentos y ella accedió a darles algo para comer. En ese momento, se retiró a buscar lo solicitado y dejó la puerta abierta. Así fue que, cuando regresó, se encontró con los dos ladrones en el interior de su vivienda; uno de ellos la agredió con un fierro, mientras que el otro, identificado como «Sisi», le tapó la boca para que dejara de gritar. A los pocos minutos, los dos delincuentes se retiraron del inmueble llevándose un celular marca Samsung.

Por su parte, las autoridades lograron identificar a uno de los agresores bajo las iniciales J. R. S., de 29 años, más conocido como «Sisi», y se procedió a la detención del mismo en el marco de la causa «Supuesto robo y lesiones».

