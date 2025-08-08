La defensa de Cristina Kirchner pidió que no use tobillera y recibir visitas sin restricciones

La defensa de la expresidente se lo pidió a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario. Solicitó también la recusación de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti.

La defensa de Cristina Kirchner presentó un recurso extraordinario federal contra la condena de la expresidente y solicitó que se revierta la obligatoriedad del uso de la tobillera electrónica y la restricción de las visitas a su domicilio.

Con la firma de Carlos Beraldi, el documento presentado busca revertir las condiciones impuestas y solicitó también la recusación de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti.

El objetivo de la defensa es que el recurso extraordinario sea resuelto por conjueces, por lo que planteó que se realice el sorteo correspondiente y sean notificados sobre el día y la hora en que se realizará el sorteo para «poder presencial el acto y controlar su legalidad».

El pasado 11 de julio, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner impuestas por el Tribunal Oral Federal 2.

