En dos operativos, secuestran más de 11 kilos de marihuana

Gendarmes hallaron una mochila con 13 paquetes amorfos con 9 kilos de cannabis sativa el el monte. A su vez, al requisar un colectivo de pasajeros, hallaron en un bolso paquetes con un kilo de cogollos.

Este jueves en horas de la tarde, gendarmes del Escuadrón 19 «Ingeniero Juárez», fue alertado de forma anónima sobre el posible abandono en cercanías de la Ruta Provincial Nº 39 (localidad formoseña de Ingeniero Juárez), de un bulto con estupefacientes.

Inmediatamente, los uniformados arribaron al lugar señalado y, mediante un rastrillaje durante la oscuridad reinante y en la espesura del monte, hallaron una bolsa arpillera de color azul donde se ocultaba una mochila.

.

Al efectuar la apertura de la misma, se extrajeron 13 paquetes amorfos que, al ser sometidos a pruebas de campo Narcotest, resultó positivo para «cannabis sativa», dando un peso de 9 kilos y 840 gramos.

A su vez, en otro procedimiento, personal de la Sección Vial «Formosa», dependientes del Escuadrón 15 «Bajo Paraguay», mientras realizaba controles sobre la Ruta Nacional Nº 81, kilómetro 1204 en el acceso a la localidad de Boedo, detuvo la marcha de un transporte público de pasajeros que se dirigía hacia Las Lomitas.

En la requisa y solicitud documentológica, los gendarmes, al posesionarse sobre los asientos Nº 41 y 42, observaron un bolso de mano que, al solicitar la presencia del dueño, no obtuvieron una respuesta favorable. La presunción de no poder identificar al propietario, alertó a los efectivos.

En presencia de testigos, personal de la Fuerza halló dentro del equipaje tres paquetes transparentes que contenía un kilo y 191 gramos de cogollos de marihuana.

En ambos casos, intervino la Fiscalía Federal de Formosa Nº 1, orientando el secuestro de la totalidad del estupefaciente hallado.

Comentarios