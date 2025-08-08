El Bruce Lee de Pinedo: detuvieron a un sujeto que usó un nunchaku para pedir dinero

El hombre de 31 años amenazó con el arma de artes marciales a la dueña de una agencia.

Un hombre de 31 años fue detenido este viernes en General Pinedo tras exigir dinero de un comercio con una curiosa arma: un nunchaku.

El caso ocurrió durante la siesta, tras la denuncia de la propietaria de una agencia de loterías, quien informó que el sujeto la amenazaba con un nunchaku y un trozo de hierro, exigiéndole dinero bajo la amenaza de dañar el local.

Cabe destacar que el nunchaku es una de las armas tradicionales de las artes marciales asiáticas formada básicamente por dos palos cortos, generalmente de entre 30 y 60 cm unidos en sus extremos por una cuerda o cadena. En su momento, fue popularizada por el actor Bruce Lee en varias de sus películas.

Tras la denuncia, personal de la Comisaría local se dirigió al logar y redujo al sujeto. Además, procedió al secuestro de los elementos utilizados en el hecho.

Finalmente, por disposición de la fiscalía en turno, el hombre fue alojado en la unidad policial y notificado en la causa de «Supuestas Amenazas».

Comentarios