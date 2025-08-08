Con nuevas obras, avanza el Plan Provincial de Viviendas en Sáenz Peña

8 agosto, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

Debido a la creciente demanda habitacional.

En el marco del Plan Provincial de Construcción de Viviendas, el gobierno del Chaco, a través del IPDUV, ejecuta obras en el barrio Santa Rita, de Presidencia Roque Sáenz Peña .

 

La iniciativa, impulsada por el IPDUV, responde a la creciente demanda habitacional y promueve el desarrollo económico mediante la generación de empleo en el sector de la construcción.

 

El vocal del IPDUV, Daniel Monti, recorrió el predio para supervisar el avance de los trabajos y verificar que se cumplan los plazos y estándares de calidad. «Cada vivienda que construimos es una oportunidad para que una familia pueda proyectar su futuro con mayor seguridad y bienestar», destacó.

 

El Plan Provincial de Construcción de Viviendas se ejecuta de acuerdo con el registro de inscripción del organismo, y se prioriza a familias en situación de vulnerabilidad o que han esperado durante años una solución habitacional.

