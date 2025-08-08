Con 32 nuevos patrulleros, presentaron el Plan Estratégico de Seguridad

Se trata de una iniciativa de seguridad preventiva que tiene como objetivo patrullar, disuadir, prevenir y actuar de forma ágil y coordinada en toda el área metropolitana del Gran Resistencia.

El gobernador Leandro Zdero, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, y el jefe de Policía, Fernando Romero, presentaron este jueves por la noche, el Programa de Prevención Metropolitana (PPM).

En este marco, entregaron 32 nuevos vehículos para la Policía provincial, con el objetivo de reforzar la seguridad pública en las zonas norte, centro y sur de la ciudad de Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana.

Para ello, se utilizará una flota de vehículos moderna, comisarías activas, herramientas digitales para denuncias ciudadanas y protecciones a nuevas unidades.

Zdero destacó el lanzamiento de este programa que se enmarca en el «Plan Estratégico por un Chaco +Seguro», el cual «frente a los avances que hemos tenido en materia de seguridad; hoy poner y disponer de móviles patrulleros como recursos humanos y elementos de materia vigilancia, incorporando tecnología para cuidar a la gente del área metropolitana, es importante para terminar con las usurpaciones, liberar calles y cuidar a los vecinos», dijo.

Tras la entrega de vehículos 0km (20 Renault Sedan y 4 camionetas Pick Up 4×2), se suman a 7 vehículos recientemente asignados, sumando 32 vehículos del Programa, todos con GPS.

El gobernador ratificó que este programa viene a articular acciones con comisarías y con el Centro Multiagencial 911, sumando 600 nuevas cámaras para realizar un monitoreo tanto interno (de quienes patrullan) como externo.

«Estamos demostrando que esto se podía hacer si había determinación, decisión política y un plan que hoy lo tenemos», finalizó Zdero.

SOBRE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN METROPOLITANA

El PPM es una iniciativa estratégica de seguridad preventiva que tiene como objetivo patrullar, disuadir, prevenir y actuar de forma ágil y coordinada en toda el área metropolitana del Gran Resistencia.

De esta forma, complementa el trabajo de comisarías, enfocándose en la presencia territorial intensiva, patrullajes sistemáticos y una respuesta rápida ante situaciones de riesgo. El objetivo es recuperar el orden, la legalidad y la seguridad en las calles de Resistencia.

El PPM se realizará en tres etapas: entrega de vehículos patrulleros; implementación de PPM y refuerzo del patrullaje. También, se concretará la implementación de herramientas digitales para ciudadanos (denuncia online y anónimas) a través de un código QR; implementación de casillas policiales en barrios estratégicos, 25 tótems de seguridad y paradas seguras conectadas al 911.

Asimismo, se recuperaron inmuebles usurpados (para poner en funcionamiento la Comisaría 14 y el departamento de Delitos Económicos y Financieros) y se proyecta la apertura de Comisarías 15 y 16, y una nueva en zona norte. Además, se utiliza el Centro Multiagencial 911 y el compromiso de incorporación de más de 500 agentes y la instalación de mil cámaras de videovigilancia para fin de año.

El ministro Matkovich remarcó que «tuvimos que diseñar este plan de abordaje integral y expansión de lo que tiene que ver con la prevención», detallando que 25 de las unidades entregadas son exclusivamente para Resistencia; en tanto que los otros 7 son para Vilelas, Fontana y Barranqueras, y se suman a las motocicletas, que también son asignadas a las diferentes unidades, y a la nueva modalidad de trabajo (policía caminando en todas y cada una de las jurisdicciones).

«Entiendo la realidad de nuestra fuerza, a la cual valoro, reconozco, acompaño, y vamos a apoyar al buen policía y a la buena tarea policial», expresó el ministro, ratificando «una mirada integral en la seguridad, donde la Zona Norte y Sur son prioritarias. Así estamos completando este anillo, que no solamente es de prevención con recursos materiales, sino también con la tecnología aplicada».

El jefe de Policía de la provincia destacó que las unidades están prestas para salir a circular, y «la ciudadanía del Chaco puede estar tranquila, porque la Policía está velando por la seguridad de todos ustedes», destacando a su vez las ponencias y la preparación profesional de los agentes.

Romero deseó «éxitos al personal policial que ya salió a recorrer a partir de las 20» y aseguró que «el centro Multiagencial está brindando sus frutos y trabajando muy bien».

1217 CÁMARAS VIGENTES

A su turno, el presidente de Ecom, Adrián Veleff destacó la puesta en servicio de un grupo de facilitadores tecnológicos de la empresa, para colaborar con la gente en materia de salud y ahora en materia de seguridad.

Explicó la puesta en marcha del sistema de videovigilancia, la adquisición de cámaras y anunció que en diciembre «tendremos vigentes 1217 cámaras para tener una navidad segura», dijo.

«Esperemos que con toda la gente de la empresa Ecom podamos llevar adelante este esquema de videovigilancia para darle mayor seguridad a la gente y lograr un sistema de integración en este centro multiagencial», cerró.

