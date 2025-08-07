Tras la sesión en Diputados, Francos defendió el superávit fiscal

Guillermo Francos defendió el superávit fiscal. Fue luego de la sesión que terminó con la media sanción de los proyectos de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, que pasaron al Senado, y con el rechazo de cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

En ese contexto, el Jefe de Gabinete fue tajante: «Todo lo que podamos vetar, lo vetaremos». En contacto con Radio Mitre, Francos reconoció la derrota y cargo contra el kirchnerismo de aprovechar la cercanía de las elecciones legislativas nacionales.

«Creo que hay que hacer varias consideraciones sobre esto. La primera es que estamos en una etapa preelectoral en la que el kirchnerismo se aprovechó de la situación para conseguir el apoyo de otros legisladores, del radicalismo, de la Coalición Cívica, etcétera, y hacer un poco de demagogia», aseveró el funcionario.

En esa misma línea, acusó a la oposición de querer «romper el Gobierno. Quiere romper todo lo que hemos avanzado hasta aquí. ¿Por qué? Porque tienen temor de perder todas las prebendas que han obtenido en lo que va de este siglo».

Por otra parte, Francos anticipó que el Ejecutivo continuará con la política de vetos en defensa de déficit cero. «Diputados todavía tiene que tratar algunos temas que tienen media sanción del Senado, y que por supuesto se pueden convertir en ley. Esos sí los podemos vetar porque es la primera vez que vienen, son los proyectos de los gobernadores, los de los ATN y los impuestos a los combustibles», señaló.

