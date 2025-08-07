Se realiza un operativo de enripiado en el barrio Milenium

7 agosto, 2025 ACTUALIDAD, LOCALES

El municipio a través de la Secretaría de Servicios Públicos, avanza con el enripiado de calles en el barrio Milenium.

El secretario de Servicios Públicos, Pablo Alvarez, comentó que se comenzó en la calle 21 desde la 22 hasta la ruta 95, se continúo por las calles 20 y 20 bis desde la 17 a la 19 y se continuará en todas arterias del mismo barrio.

Paralelamente se realiza el cuneteo en la zona intervenida. Estas acciones permitirán optimizar las condiciones de las calles y mejorarán la circulación en el barrio.

El municipio continuará con estos trabajos en distintos puntos de la ciudad.

Comentarios

Te Puede Interesar

CHACO INCORPORÓ LA SEGUNDA DOSIS CONTRA VARICELA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 5 AÑOS

[...]

Sáenz Peña: Municipio y Policía siguen coordinando acciones de trabajo conjunto en materia de seguridad y prevención

[...]

ANIVERSARIO 137° DE COLONIA POPULAR: EL GOBERNADOR ZDERO INAUGURÓ UN NUEVO CENTRO DE MONITOREO

[...]