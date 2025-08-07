Sáenz Peña se prepara para la Novena en honor a San Roque: ¿cómo será el cronograma?

La comunidad católica se prepara para vivir una nueva edición de la Novena en honor a San Roque, el santo patrono de los enfermos y protector contra las pestes.

La novena comienza este jueves 7 de agosto en la Catedral y se extenderá hasta el 15 de agosto. La celebración tendrá como lema «Con San Roque, peregrinos de Esperanza», y cada jornada estará marcada por la vivencia de diferentes Jubileos:

Jueves 7: Jubileo de los Trabajadores

Viernes 8: Jubileo de los Jóvenes y las Vocaciones

Sábado 9: Jubileo de los Servidores de la Evangelización

Domingo 10: Jubileo de las Familias

Cada día, los fieles podrán participar de un itinerario espiritual que incluye confesiones y adoración al Santísimo desde las 18:00, así como también momentos de oración profunda con el rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia: 14:45, Santa Misa: 15:00 y 19:00, Santo Rosario: 18:30

La comunidad está invitada a vivir este tiempo como una verdadera peregrinación interior y comunitaria, confiando sus intenciones a San Roque y renovando su fe.

