La producción industrial subió 9,3% interanual en junio

Acumula siete meses consecutivos en alza. Sin embargo, el índice cayó con respecto al mes anterior.

La producción industrial manufacturera registró en junio un aumento del 9,3% interanual, pero cayó en la comparación mensual, por lo que se mantuvo sin una tendencia clara durante el primer semestre: cayó en tres de los seis meses del año, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con la suba interanual del 9,3% en junio, la producción industrial manufacturera acumuló siete meses consecutivos en alza.

En tanto, en el primer semestre registró una suba del 7,1% respecto del mismo período del año anterior.

No obstante, en junio, el índice cedió 1,2% en la medición mensual.

LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, RUBRO POR RUBRO

En ese marco, el Indec informó que en junio de 2025, quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron subas interanuales.

En detalle, «Alimentos y bebidas» aumentó 4,0%; «Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes», 29,0%; «Otros equipos, aparatos e instrumentos», 42,7%; «Madera, papel, edición e impresión», 14,4%; Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras», 38,2%; «Maquinaria y equipo», 17,3%; «Productos minerales no metálicos», 19,7%; «Industrias metálicas básicas», 7,1%; «Sustancias y productos químicos», 2,7%; «Productos de caucho y plástico», 10,3%; «Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear», 5,7%; «Prendas de vestir, cuero y calzado», 3,8%; «Otro equipo de transporte», 22,2%; «Productos de tabaco», 31,3%; y «Productos textiles», 2,8%.

Por su parte, la única división que cayó fue «Productos de metal», que mostró una disminución de 5,8%.

Comentarios