La Libertad Avanza y la UCR sellaron su alianza en el Chaco

El frente electoral para las legislativas nacionales incluye también al PRO, Acción Chaqueña y Bases y Principios.

Finalmente, y sobre el cierre del plazo legal, se firmó la alianza electoral entre La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical en el Chaco, para competir en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

El frente electoral denominado «La Libertad Avanza» incluye también al PRO Chaco, Acción Chaqueña, y Bases y Principios del Chaco.

«La propuesta busca consolidar una alternativa republicana, liberal y democrática», afirmaron, mediante un comunicado oficial.

De esa manera, este jueves quedó formalmente constituida en el Chaco una nueva alianza electoral con vistas a las elecciones legislativas nacionales previstas para el próximo 26 de octubre.

El acuerdo fue sellado por representantes de distintas fuerzas políticas provinciales.

La alianza «La Libertad Avanza» está compuesta por:

La Libertad Avanza – Distrito Chaco

Unión Cívica Radical – Distrito Chaco

PRO – Propuesta Republicana – Distrito Chaco

Acción Chaqueña

Bases y Principios del Chaco.

En las legislativas de octubre, los electores del Chaco elegirán tres senadores (dos por la mayoría y uno por la minoría), y cuatro diputados nacional.

Los partidos integrantes de la aliaza destacaron «la importancia del rumbo que tomó el país desde la asunción del presidente de la Nación, Javier Milei, quien impulsa una política de reducción del gasto público, baja de impuestos distorsivos, apertura comercial y defensa de la libertad económica».

«En línea con esta visión, se busca fortalecer una representación legislativa que acompañe las reformas estructurales necesarias para sacar al país adelante», afirmaron.

Asimismo, desde la alianza La Libertad Avanza expresaron su reconocimiento «a la tarea del gobierno chaqueño de la mano del gobernador Leandro Zdero, quien ha sabido administrar con responsabilidad en un contexto complejo, priorizando el orden de las cuentas públicas, el combate contra la corrupción y la recuperación del tejido productivo local», y agregaron: «La sintonía entre Nación y Provincia es vista por los integrantes de esta alianza como una oportunidad histórica para consolidar un verdadero cambio de época».

En los próximos días se dará a conocer la plataforma programática conjunta y los primeros lineamientos de campaña.

Por último, los referentes de los partidos que conforman este frente coincidieron en que «el compromiso asumido es con la ciudadanía, y que la construcción de una nueva mayoría es indispensable para consolidar el cambio iniciado a nivel nacional», y finalizaron: «La alianza expresa también una señal de madurez política y sentido de responsabilidad frente al momento histórico que vive la Argentina».

Comentarios