Francos: «Todo lo que podemos vetar, lo vetaremos»

Cuestionó a los que acompañaron al kirchnerismo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la derrota del gobierno libertario en la Cámara de Diputados y adelantó que los proyectos aprobados serán vetados .

Francos admitió la derrota al expresar: «Perdimos todas». «Todo lo que podemos vetar lo vetaremos», aseguró el funcionario.

Además, criticó a los bloques que acompañaron al kirchnerismo pero que habitualmente no lo hacen. «Votaron todos con el kirchnerismo: casi todos los radicales, la Coalición Cívica, algunas fuerzas provinciales…», indicó.

Relacionó las propuestas del kirchnerismo con la proximidad de las elecciones. Dijo que el espacio «se aprovechó de la situación para hacer demagogia». «El país ha sido destruido por el kirchnerismo. Es como Venezuela. Con el discurso de que trabajan para los más necesitados, destruyeron Argentina», añadió.

Acusó a los diputados de querer ir contra las reformas importantes del gobierno. «Dentro de esas facultades delegadas desregulamos, suprimimos organismos, fusionamos… Eso es lo que la Cámara de Diputados quiere volver atrás. ¿Y qué va a generar? Más gastos, intentar romper el superávit fiscal que el Gobierno viene manteniendo desde que comenzó», expresó.

«Es imposible sacar a la Argentina del pozo si no recortamos el gasto público. Si el Congreso quiere imponernos gasto público, va a costar mucho salir», sostuvo.

