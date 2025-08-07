For Ever recibe a Gimnasia de Mendoza, el puntero del torneo

For Ever será local frente a Gimnasia de Mendoza, actual líder de la tabla. El encuentro, correspondiente a la 26ª fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional, se jugará este domingo a las 16.30 horas en el estadio Juan Alberto García, con arbitraje de Maximiliano Macheroni, acompañado por Damián Espinoza, Joaquín Badano y Federico Guaymas.

De cara a este compromiso, el técnico Ricardo Pancaldo deberá realizar tres cambios obligados: Joaquín Jara sufrió la rotura de ligamentos, Ramiro Fernández se desgarró, y el capitán David Valdez llegó a la quinta tarjeta amarilla.

Cabe mencionar que el «Negro» viene de empatar con Central Norte en Salta y se encuentra cuarto en la tabla de posiciones, con 43 puntos, a solo tres unidades de los punteros: Gimnasia de Mendoza y Gimnasia de Jujuy.

Por otra parte, esta tarde, de 17 a 21 horas, comenzará la venta de entradas, que continuará hasta el sábado, y el domingo desde las 11 hasta el inicio del partido.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS

Popular (calle Illia):

Socios: sin costo

No socios: $ 18.000

Menores y jubilados: $ 9.000

Tribuna (calle 15):

Socios: $ 8.000

No socios: $ 25.000

Menores y jubilados: $ 15.000

Platea (calle 14):

Socios: $ 12.000

Socio jubilado: $ 10.000

Socio menor: $ 12.000

No socios: $ 35.000

Menores y jubilados: $ 25.000

