El Gobierno ratifica el rumbo: vetará toda ley que suba el gasto público

Desde el Gobierno anticiparon que se vetará toda ley que implique una suba en el gasto público. «El superávit fiscal no se negocia», fue la inmediata respuesta de La Libertad Avanza, luego de la maratónica sesión en la Cámara de Diputados, este miércoles, que culminó con la media sanción de los proyectos de Financiamiento Universitario, con 158 votos a favor, y Emergencia Pediátrica (Ley Garrahan) con 159 votos afirmativos.

El mensaje, a través de X, fue republicado por el propio presidente, Javier Milei, quien se mostró activo en la red social. En ese contexto, se espera que desde el Ejecutivo avancen con el veto a ambos proyectos, si es que el Senado los convierte en ley, en sintonía con la política del Gobierno, que vetó el aumento a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad, a inicios de esta semana.

La jornada del miércoles fue crítica para oficialismo. En Diputados se rechazaron cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU):

DNU 462/25 – Organismos de Economía: Con 141 votos en contra y 65 a favor, se rechazó el decreto que disponía la disolución y transformación de entes dependientes del Ministerio de Economía.

DNU 461/25 – Organismos de Transporte: La medida cayó con 138 votos negativos frente a 65 afirmativos. Buscaba una reorganización de organismos dentro de la Secretaría de Transporte.

DNU 345/25 – Organismos de Cultura: Fue rechazado por 134 votos contra 68. La norma proponía cambios en estructuras bajo la órbita de la Secretaría de Cultura.

DNU 351/25 – Banco Nacional de Datos Genéticos: El decreto fue desestimado por 133 votos a 69. Establecía una «transformación» del BNDG, generando un fuerte rechazo de organismos de Derechos Humanos.

DNU 340/25 – Marina Mercante: La iniciativa, que avalaba un «Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional», fue rechazada por 118 votos contra 77.

