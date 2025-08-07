Anuncian sol y descenso de temperatura para los próximos días

Así estará el tiempo en el Chaco.

Luego de la lluvia de este jueves por la mañana que sorprendió a todos, las condiciones mejoraron luego del mediodía, y se espera buen tiempo y ambiente frío para los próximos días en Resistencia y alrededores, con muy baja nubosidad y temperaturas mínimas inferiores a los 8°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Así, para este viernes se prevé cielo algo nublado por la mañana, y algo a ligeramente nublado por la tarde noche, con vientos leves del sur rotando al sudeste. La temperatura oscilará entre 8 grados de mínima y 15 de máxima.

En tanto, para el sábado se anticipa cielo despejado a ligeramente nublado, y vientos leves del sudeste, con un piso térmico de 4 grados y un techo de 18.

Asimismo, para el domingo, el SMN pronostica tiempo bueno, con cielo despejado, y ambiente frío a fresco, con 5 grados de temperatura mínima y 20 de máxima.

Por último, para el lunes se anticipa cielo despejado por la mañana y algo nublado por la tarde-noche, con leve ascenso de temperatura: mínima de 7 grados y máxima de 23.

