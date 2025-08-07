Accidente de tránsito por la Ruta 16 dejó dos conductores heridos

7 agosto, 2025 ACTUALIDAD, POLICIALES

El hecho se produjo este miércoles por la tarde, a la altura del kilómetro N° 137 de la arteria.

Pasadas las 17 de este miércoles, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 137 de la Ruta Nacional Nº 16, a la altura del acceso a la localidad de Machagai.

El siniestro involucró a una motocicleta de 150 cilindradas y a un automóvil Chevrolet Corsa.

 

Ambos conductores resultaron con lesiones. Uno de ellos fue trasladado en ambulancia al hospital local, mientras que el otro decidió no recibir atención médica.

