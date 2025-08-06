Zdero habilitó nuevas cuadras de pavimento en Puerto Tirol

La obra cuenta con los correspondientes desagües pluviales. Además, presentaron postas de ejercitación en el acceso a la localidad.

En el marco de los festejos por el 137º aniversario de Puerto Tirol, el gobernador Leandro Zdero inauguró este miércoles cuadras de pavimento y postas de ejercitación física «a cielo abierto» en el acceso a la ciudad.

«Le cambia la vida a los vecinos, cambia el perfil de la ciudad y está bueno poder inaugurarlo en el marco del aniversario», afirmó el primer mandatario provincial, quien estuvo acompañado por el intendente Humberto De Pompert, y el administrador de la Dirección de Vialidad Provincial (DVP), Omar Canela.

En ese marco, Zdero sostuvo que «las cuadras de pavimento son un logro y representan no solamente conectar a los vecinos del barrio, sino también con otras instituciones».

Asimismo, el gobernador inisitió en la importancia de «planificar y trabajar articuladamente» con los municipios, y remarcó que las cuadras pavimentadas conectan también «con otras que ya estaban».

Además, Zdero celebró y destacó también que una de las nuevas cuadras pavimentadas lleva ahora el nombre del Excombatiente de Malvinas, Ramón Acevedo (oriundo de la localidad), como una muestra de reconocimiento y valoración; a los combatientes de Malvinas y la familia.

Por su parte, Omar Canela afirmó que el Gobierno está «colaborando con muchísimos municipios en la provincia», y puntualizó que en el caso de Tirol «se están ejecutando más cuadras y también se viene colaborando con trabajos de ripio, son muy importantes en distintas arterias, sobre todo los accesos principales para la ciudad».

Por otra parte, a través de un Convenio con Lotería Chaqueña, se construyeron Postas de Ejercitación en el Acceso principal a la localidad, con el objetivo de consolidar la zona como punto de recreación, esparcimiento y ejercitación para la comunidad en sus caminatas.

Ubicadas en el margen derecho del Acceso, las postas incluyen juegos de ejercitadores al aire libre de diferentes usos. Están realizadas en hormigón armado de 12cm sobre el terreno natural y cubren una superficie de 4 x 2 m cada una. Cuentan con 4 ejercitadores, más.

