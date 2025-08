Cancelaron el show de Pettinato en Quitilipi tras sus dichos sobre el folklore

El lugar que le brindaba escenario al integrante de la legendaria banda Sumo, canceló el show y se pronunció de manera contundente mediante un comunicado oficial luego de que el famoso dijera «el folklore me avergüenza».

Luego de que los dichos de Roberto Pettinato sobre el folklore se hayan hecho viral, el lugar donde iba a tocar en Quitilipi, canceló su show.

Mediante un comunicado oficial, el bar mencionó que esta decisión fue tomada «debido al malestar publico ocasionado en nuestra comunidad».

«Es una pena para nosotros no poder desarrollar este evento, ya que se han vendido bastantes entradas, las cuales serán reintegradas en su totalidad. Pero ponemos primero el bienestar de la comunidad de Quitilipi», sostuvieron.

«El folklore me avergüenza»

A finales de julio, durante la emisión del streaming «En una con Pettinato» por el canal Abitare TV, el músico hizo referencia al rechazo que siente por el folklore nacional y sus declaraciones resonaron en todo el país.

«Vamos a hablar de un tema que no le compete a nadie: de los prejuicios con relación a la música, que son enormes. Hay algo, que es lo más terrible que le pasa a la ciudad, y al mundo, y es su propio folklore», lanzó en el programa.

«Será que soy yo el que no lo entiende, que no lo puedo entender, el folklore tiene millones de divisiones, pero a mí no me importan, porque todas me avergüenzan. Y lo digo con vergüenza, que eso es lo peor», continuó.

«El folklore, con el charanguito, el bombito, la cosa…, ahí yo tengo un problema y sé que mucha gente también y no lo podemos resolver. Nos avergüenza, no nos gusta, y es como si fuera el abrazo desnudo de tu propia madre. Hay algo como que te dice: no quiero escuchar esto», cerró.

Tras estas declaraciones, Argentina entera salió al cruce del integrante de la legendaria banda Sumo y periodista ya que es el género musical que representa al país. De esta manera, la localidad chaqueña no dudó en priorizar su identidad.

Fuente:diariochaco

