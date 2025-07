Femicidio de Érica Almirón: la fiscal Benítez confirmó que murió por asfixia

Este lunes por la madrugada Érica fue hallada sin vida en su casa. Su expareja, quien se inculpó de haberla matado, ya se encuentra detenido. La fiscal a cargo del caso dio detalles clave de Diario Chaco sobre el avance de la investigación.

El femicidio de Érica Almirón Romero sacudió a toda la provincia. Asesinada a manos de su expareja, la joven de 25 años fue hallada por su pareja actual tendida sobre la cama de su casa sin signos vitales este lunes por la madrugada.

Horas más tarde, se supo que Joaquín Pérez -el acusado- se dio a la fuga y que le confesó en una carta a su madre: «Mamá, yo maté a Érica». Tras momentos intensos de búsqueda, fue hallado en el interior de Corrientes, en Sao Borgita, con intenciones de cruzar al Paraguay.

Para tener más información sobre lo sucedido, Diario Chaco se comunicó con María Noel Benítez, fiscal a cargo del caso, de la fiscalía N°11 de Resistencia.

La fiscal mencionó que la causa de muerte fue «asfixia, si bien faltan exámenes como el toxicológico, anatomopatológico -los cuales llevan un tiempo-, sabemos que la muerte sería asfixia».

Las primeras teorías indicaban que Érica había muerto por intoxicación, por ingerir sustancias tóxicas y por el gas de la cocina. Sin embargo, una vez que la madre de Joaquín entregó la carta en donde él se inculpa, la investigación cambió rotundamente. A lo que la fiscal explicó que: «Podría haber sido una escena montada por él, o podría también ser un conjunto de intentos.

«Por el momento no se sospecha tampoco de nadie más», sostuvo ya que «el agresor presenta lesiones, presumimos que son de intento de defensa de la víctima».

Además de esto, la misma agregó que «antes igualmente él no tuvo denuncias por parte de la víctima, pero no quiere decir que no haya sufrido violencia de género».

