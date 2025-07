Javier Milei hablará en la Expo Rural este sábado: habrá anuncios para el sector

El presidente será orador de la ceremonia formal de inauguración del evento, que, paradójicamente, marca el cierre del mismo. Casa Rosada confirmó que habrá novedades y trabaja sobre la letra chica de las medidas.

Este sábado desde las 11 será la ceremonia formal de inauguración oficial de la 137a. Exposición Rural de Palermo, y el presidente Javier Milei será el orador principal de la jornada. A pesar de lo que indica su nombre, el acto marca el cierre del evento, y entidades del campo señalaron que esperan novedades.

Desde Casa Rosada confirmaron que habrá anuncios para el sector, en un contexto en el que la relación con el campo se tensó por el fin de la rebaja temporaria de las retenciones. Tras cerrar el acuerdo técnico con el FMI, el Gobierno define por estas horas la letra chica de los anuncios: versiones periodísticas hablan de la quita de retenciones a la carne.

«No sabemos qué anuncio puede haber, pero no me cabe duda de que algo va a decir», dijo Nicolás Pino, titular de la SRA en Radio Mitre. La Federación Agraria decidió no asistir para mostrar disconformidad con lo que entiende es la falta de respuestas al sector desde el Gobierno.

Este viernes a la medianoche en el streaming libertario «Carajo», el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó que a medida que crezca la generación de divisas por otras actividades, será posible reducir las retenciones al campo. Además, estimó que, con esa medida, las exportaciones agroindustriales podrían duplicarse en los próximos años.

«El compromiso de este gobierno con el agro es explícito. Lo dijo el Presidente siempre y nosotros lo hemos demostrado. Es el sector con el que más cosas hemos hecho», afirmó. El titular del Palacio de Hacienda vinculó la futura reducción de derechos de exportación con el desarrollo de otras fuentes de ingreso de divisas, como la energía y la minería.

«Por la energía y la minería, en el 2033 vamos a tener un superávit de USD 54.000 millones. Es dos veces lo que es el agro hoy. Argentina es un país que dependió siempre enormemente del agro», explicó Caputo. «Obviamente a esto —los USD 54.000 millones— hay que sumarle el agro. Cuanto más riqueza generemos, más posibilidad tendremos de sacarles las retenciones al campo», sostuvo.

