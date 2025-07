En el festival «anti zurdo», Milei insultó a la vicepresidente: «Bruta traidora»

El presidente mostró descarnadamente su enfrentamiento con Victoria Villarruel. Repartió descalificaciones y confirmó que pronto vetará las leyes que dieron aumentos para jubilaciones y asignaciones por discapacidad.

El Presidente de la Nación Javier Milei hizo una escalada en su enfrentamiento con quien es la primera persona en la línea de sucesión, la vice Victoria Villarruel a quien trató de «bruta traidora», en un acto realizado en Córdoba. En un contexto de fervor desbordante se realizó el evento denominado «La Derecha Fest», promocionado además como «el festival más anti zurdo del mundo».

En la noche cordobesa, el Presidente cerró el mitín político con referentes libertarios desde el escenario y alimentado por las palmas que nunca pararon de ovacionarlo. En ese marco, Milei volvió a asegurar que encabeza el «mejor gobierno de la historia argentina», y adelantó que en los próximos días saldrá el veto a la ley que aumenta las jubilaciones y las partidas para discapacidad.

Uno de los momentos más tensos -y reiterados- fue cuando destrató a su vice. Milei acusó primero a Victoria Villarruel de chicanearlo con el número que representa el aumento a los jubilados que votó la oposición en el Senado. Allí, a los gritos, le corrigió la cifra y la llamó «bruta traidora» a su compañera de fórmula en las elecciones 2023, y por lo tanto primera en la línea de sucesión institucional.

«La primera ley de la política es ignorar la primera ley de la economía. Vaya que de esto los populistas saben, ¿o caso semanas atrás no votaron un gasto de 17 mil millones de dólares? La bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30 millones. Sugiero que antes de hacer chicanas aprendan a sumar dos más dos», sostuvo Milei, mientras el público cantó: «Hija de puta», reiteradamente.

Milei leyó gran parte de su parlamento sobre el escenario. Trató de «parásitos» a sus opositores, en especial al gobernador bonaerense Axel Kicillof y bramó por un aluvión de votos en las elecciones generales de octubre.

En ese momento, se refirió a las generales de octubre. «La batalla por los votos es una larga marcha. Imagínense que hoy solo contamos con el 15% de los Diputados y el 10% de los senadores. Pero aún así es una marcha que solo va en una dirección porque el país al que nos llevó el partido del Estado fue desastroso. Ya es una causa perdida para ellos presentarse a elecciones. La gente no los quiere ver ni en figurita, por eso muchos se van a sorprender con los resultados de octubre», auguró Milei.

Fue allí cuando levantó el rostro para destacar el rol de su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, para quien pidió «aplausos para el Jefe por sus logros». El Presidente también renovó sus elogios al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quien destacó por las más de «8.000 reformas estructurales».

Luego volvió a los insultos. «Yo no me olvido que había un impresentable de mierda que decía que en pandemia no hay derechos y vaya qué asqueroso es que alguien vaya y se abrace a esa morsa inmunda. Si no queda claro estoy hablando de José Mayans, que es senador de Gildo Insfrán», gritó Milei. Como con Villarruel, el público volvió a insultarlo a coro.

