Con asistencia respiratoria y «daño irreversible»: el estado de Alejandra Oliveras

La exboxeadora continúa hospitalizada tras el ACV isquémico que sufrió hace ocho días.

Alejandra «Locomotora» Oliveras continúa hospitalizada, con asistencia respiratoria y «daño irreversible», de acuerdo a lo que informaron médicos del centro de salud en el que se encuentra. La exboxeadora lucha por su vida, luego del accidente cerebrovascular (ACV) isquémico que sufrió el lunes 14.

Oliveras tiene asistencia mecánica respiratoria y para el personal médico que la atiende no se puede le retirar el respirador ya que «su vida depende de ello». En esa misma línea, se notificó que sufrió un «daño irreversible» en el hemisferio del cerebro en el que se produjo la isquemia. Con todo eso, los médicos aún no especificaron qué secuelas cognitivas o motrices puede tener la mujer.

Desde el lunes, la convencional constituyente recientemente electa se encuentra en el hospital José María Cullén, en Santa Fe. «Alejandra se encuentra internada en terapia intensiva, con asistencia mecánica respiratoria, con los parámetros clínicos estables, y con un monitoreo permanente de la parte neurológica», señaló director, Bruno Moroni.

Por su parte, el jefe de terapia intensiva, Néstor Carrizo detalló: «Desde el punto de vista clínico, necesita la asistencia respiratoria mecánica. El sistema nervioso es el que regula el funcionamiento de todos los órganos, sobre todo los más importantes, la parte cardiovascular y respiratoria. La lesión neurológica que ella tiene es grave y afecta un hemisferio cerebral, por lo tanto necesita la asistencia respiratoria, medicación para la hidratación, alimentación, analgésicos y monitoreo neurológico».

En esa misma línea, sostuvo que «momentáneamente no se puede hacer otro tipo de tratamiento, porque en el período que está ella lo más importante es la estabilidad clínica. No se plantea retirar la asistencia respiratoria mecánica porque no está en condiciones para eso».

