Diputados tratará en agosto el proyecto para limitar celulares en escuelas chaqueñas

El Ministerio de Educación avanza con el proyecto para limitar el uso de dispositivos móviles en el aula y los recreos. La medida busca mejorar la atención y fomentar la socialización.

Diputados tratará en agosto el proyecto para limitar el uso de celulares en escuelas chaqueñas.

Salta y Neuquén prohibirán el uso de celulares en las escuelas tras el receso invernal, esta medida podría replicarse en Chaco y en el marco de esta posible implementación, Diario Chaco dialogó con la ministra de Educación, Sofía Naidenoff quien adelantó que presentarán el proyecto ante la Cámara de Diputados durante la primera semana de agosto.

«Yo no uso la palabra prohibir, yo uso la palabra restringir, porque esa va a ser la finalidad», comentó la funcionaria sobre el proyecto que se basa en las experiencias de otros países y sus resultados. Cabe mencionar que un estudio reciente advirtió que Argentina es el país donde más chicos se distraen con los dispositivos digitales en todo el mundo.

Es así que la cartera de Educación propone que «los chicos entreguen el celular al inicio de clases», pero cada escuela decidirá cómo implementar esta medida. En esa línea, Naidenoff remarco que «la restricción absoluta en todo el primer ciclo. Primero, segundo y tercer grado no van a usar el celular para nada».

Sin embargo, indicó que «la pantalla es adaptable para acompañar un proceso de lectura, ya que va a haber algunos programas que van a trabajar a través del juego». En cuanto al segundo y tercer ciclo del nivel primario, la Ministra detalló que se implementará el uso de celulares «siempre que la currícula lo necesite y siempre que esté fundamentada la propuesta en el aula, específicamente».

Asimismo, al referirse al nivel secundario, detalló que se implementará la misma modalidad, y que el uso estará permitido «si lo necesitan curricularmente. También la propuesta debe estar justificada, en qué se va a usar y los horarios».

RECREOS

En el caso de los recreos, Naidenoff explicó que en la provincia también se abordará el uso de los dispositivos en los recreos. «Estamos poniendo a discusión y a debate en la Cámara para trabajar el recreo de otra manera, donde se socialice, se permita el hablar, que el chico pueda desarrollar un vocabulario mucho más extenso que el que tiene ahora y sobre todo otros juegos, desde el ajedrez a juegos de mente, juegos comunes que el chico realizaba y que los viene haciendo, pero tener más asiduidad, poder fomentar un juego», expresó.

La titular de Educación de la provincia, hizo, además, hincapié en que se trata de un trabajo en conjunto, tanto de las escuelas como de las familias. «Los papás me dicen ‘el otro brazo de mi hijo es el celular’, eso no puede ser, no tiene que ser. Todo tiene un tiempo, equilibradamente va perfecto, tenemos horarios, tenemos límites, eso se debe trabajar», señaló.

Finalmente, aseguró que es una «generación difícil la que se viene para criar», y fue tajante con el deber de los padres al indicar que cada uno «debe hacerse responsable en los tiempos. Empezar a cambiar hábitos, si queremos cambiar, porque el problema que hoy parece chico se vuelve muy grande a futuro», concluyó.

Fuente:diariochaco

