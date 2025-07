Caso Carla Banegas Zapata: rectifican fotografía difundida y continúa la búsqueda de la menor desaparecida

Se encuentra activa la búsqueda de Carla Banegas Zapata, una adolescente de 14 años que fue vista por última vez en la tarde del martes 8 de julio en inmediaciones del Colegio República de Honduras, ubicado en calle 15 entre 12 y 14 del barrio Ensanche Sur.

Según la denuncia radicada por su padre, la joven fue dejada en el colegio alrededor de las 13:20 horas. A las 18:00, su madre fue convocada por directivos de la institución debido a un incidente de conducta. Tras una discusión entre madre e hija, la adolescente permaneció dentro del establecimiento y su celular fue retirado por la madre. Minutos después, a las 18:55, el padre se presentó para buscarla, pero ya no estaba en el lugar.

Desde entonces, no se ha tenido contacto con Carla, quien no se maneja sola habitualmente y no posee teléfono celular en este momento. Su familia autorizó la difusión de su imagen para facilitar la búsqueda.

Descripción física:

Estatura: baja

Tez: blanca

Cabello: castaño claro

Contextura: delgada

Ojos: marrones

Sin tatuajes ni piercings

Vestimenta al momento de la desaparición: uniforme escolar (campera azul, remera blanca con logo del colegio, pantalón azul largo y zapatillas negras)

El caso fue caratulado como “supuesta desaparición de persona” y es investigado por la Comisaría Segunda de Sáenz Peña, con intervención de la Fiscalía N° 1. Se activó el protocolo de búsqueda inmediata y se solicitó colaboración a todas las unidades policiales de la ciudad y el interior.

Cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero puede ser aportada al 911 o a la comisaría más cercana.

