La emocionante presentación de Ángel Di María en Rosario Central: «Esto es más que todo lo que hice»

Fideo brindó una conferencia de prensa en el Gigante de Arroyito, donde no pudo contener las lágrimas. El sábado podría tener su reencuentro con los hinchas ante Godoy Cruz.

El día más esperado por los hinchas de Rosario Central finalmente llegó. Este lunes, Ángel Di María fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Canalla, el club de sus amores, y brindó una conferencia de prensa en el Salón Centenario del Gigante de Arroyito en la que no pudo evitar quebrarse al hablar de su regreso.

“Esto es más que todo lo que hice. Volver a casa después de tanto tiempo, vivir en Rosario y vestir la camiseta de Central es muy especial”, afirmó entre lágrimas el campeón del mundo con la Selección Argentina, en un encuentro íntimo con los medios pero que no impidió que miles de hinchas se acercaran a las inmediaciones del estadio para expresarle su cariño.

Con la humildad de siempre, Fideo rompió el hielo con una frase descontracturada que desató risas: “Mejor una pelota, mucho más fácil”, bromeó ante los flashes y micrófonos, antes de empezar a responder preguntas en una sala cargada de emoción.

¿Debuta el sábado?

El reencuentro con el pueblo canalla está previsto para el próximo sábado 12 de julio, cuando Rosario Central reciba a Godoy Cruz por la primera fecha del Torneo Clausura. Si bien la presencia de Di María no está confirmada, él mismo dejó una puerta abierta al consultarle por su debut: “Preguntale a Ariel (Holan) si voy a estar o no. Seguramente el sábado va a ser muy lindo, después veremos si me toca jugar o no, será decisión de Ariel”, expresó con una sonrisa.

Lo cierto es que llega con rodaje competitivo, ya que fue titular en todos los partidos de Benfica en el reciente Mundial de Clubes, donde el equipo portugués llegó hasta octavos de final y él convirtió cuatro goles.

Una historia de amor con Central

Di María, de 37 años, disputó 39 partidos y convirtió seis goles en su primera etapa con la camiseta de Rosario Central. Ahora, más de 17 años después, vuelve para cumplir su promesa y cerrar el círculo con el club que lo vio nacer. Lo hace con una vitrina repleta de títulos, incluida la Copa del Mundo en Qatar 2022, pero con la misma pasión de siempre.

Después de la conferencia, el rosarino tuvo su primer entrenamiento en el predio de Arroyo Seco y comenzó la puesta a punto bajo la mirada de Holan, quien celebró la llegada del ídolo con nivel competitivo y plena vigencia. Con la ilusión de todo un pueblo en sus espaldas, Fideo está listo para un nuevo capítulo. Y Rosario Central, también.

