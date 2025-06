Una madre denuncia que su hija fue atropellada y abandonada por el conductor

La mujer está desesperada por encontrar al motociclista que atropelló a su hija. Aclaró que intentó realizar la denuncia al día siguiente en la comisaría local, pero no se la tomaron debido a que estaban atendiendo otro caso.

El sábado 28 de junio por la noche, una niña de 8 años fue atropellada por una motocicleta cuando regresaba de comprar junto a sus tías. El hecho sucedió en cercanías a la casa de su abuela en Pampa del Infierno.

Según manifiesta la madre, el conductor huyó del lugar tras el impacto, dejando a la menor tendida en el suelo, herida y desvanecida.

Cabe aclarar que Caren Córdoba, madre de la menor, detalló que intentó realizar la denuncia al día siguiente en la comisaría local, pero no se la tomaron debido a que estaban atendiendo otro caso. «Me dijeron que si no sabía el nombre del conductor no podían hacer mucho, pero yo quería dejar constancia del abandono. Es abandono de persona», sostuvo.

En esta línea, la madre de la menor relató que «ella había ido siguiendo a mis hermanitas hasta el negocio. A la vuelta, una moto que venía a alta velocidad la chocó. Según testigos, mi hija voló por el aire y luego cayó al asfalto».

La nena fue asistida de inmediato por dos jóvenes que presenciaron el hecho y la trasladaron hasta la vivienda de su abuela, donde Caren fue alertada.

«Cuando llegué, ella estaba desvanecida, no me respondía. La llevé de inmediato al hospital», contó y añadió que los testigos le manifestaron que el conductor, además de no detenerse, le gritó insultos a la niña antes de escapar.

La niña fue derivada en ambulancia al hospital de Sáenz Peña, donde quedó en observación durante un día. «Gracias a Dios no se quebró, pero estuvo muy golpeada, con dolor en el estómago y raspaduras en la cadera. Los estudios salieron bien y le dieron el alta», explicó.

La mujer asegura tener datos del presunto responsable, como las características de la moto y afirmó que seguirá insistiendo para poder realizar la denuncia para que puedan identificarlo. «No importa de quién fue la culpa en el cruce, pero es una criatura y él la dejó tirada», concluyó.

Fuente:diariochaco

