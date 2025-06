Amigos y familiares de Leonela marchan para exigir el esclarecimiento de su muerte

En la mañana de este lunes, amigos y familiares de Leonela Giménez, fallecida en un confuso episodio, se concentraron en la pasarela de Sáenz Peña para marchar hacia la Fiscalía ubicada en la calle 9. El objetivo fue claro: exigir justicia y el pronto esclarecimiento del caso.

Ximena, amiga cercana de la joven, expresó su dolor: «Leonela era una persona muy querida. Siempre saludaba, era compañera y amiga. Era madre de dos pequeños hijos», señaló conmovida.

Leonela vivía en Villa Berthet y, según contaron sus allegados, no estaba trabajando ni estudiando actualmente, pero tenía su propio hogar y una vida organizada.

Consultada sobre cómo se enteraron del trágico hecho, Ximena relató que fue una noticia devastadora para todos: «Nos tomó por sorpresa. Nadie podía creer lo que estaba pasando».

Respecto a los avances en la investigación, se supo que hay dos personas detenidas. Si bien aún no se confirmó el vínculo exacto entre ellas y la víctima, se presume que Leonela las conocía.

Sobre la organización de la marcha, Ximena indicó que por el momento el grupo solo planea esta movilización, pero no descartan continuar manifestándose si no obtienen respuestas por parte del Ministerio Público Fiscal. Además, mencionó que la madre de Leonela no pudo asistir porque se encuentra en Resistencia realizando gestiones relacionadas con el caso.

A pesar del intenso frío que afecta a gran parte del país, con una temperatura de 2°C y sensación térmica cercana a 0°C, el pedido de justicia movilizó a las personas que acompañaron con pancartas y carteles el recuerdo de una joven querida por su comunidad.

