Detuvieron a un extranjero que habría provocado 11 incendios en tres provincias

El sospechoso habría quemado antenas de telefonía en Chaco, Corrientes y Santiago del Estero. Fue hallado en Formosa mientras intentaba provocar otro siniestro.

Un hombre fue detenido en la localidad de Los Chiriguanos, provincia de Formosa, acusado de haber incendiado al menos once antenas de telefonía celular en el norte del país. El sospechoso, de origen extranjero y con residencia en Argentina, circulaba por rutas del NEA causando daños en instalaciones de empresas de telecomunicaciones.

Según se informó, el pasado miércoles en horas de la madrugada el sujeto habría incendiado dos antenas: una en Villa Ángela y otra sobre la ruta 95, camino a Castelli. Estos ataques provocaron la interrupción de servicios de comunicación hasta tanto se completaron las reparaciones.

El hombre fue finalmente interceptado por efectivos policiales en Formosa, luego de que las cámaras de seguridad de una antena de Claro en Los Chiriguanos alertaran a un centro de monitoreo. Al llegar al lugar, la policía encontró al hombre en pleno intento de sabotaje. Se presume que intentó resistirse a la detención y atacar a los efectivos policiales.

Dentro del vehículo en el que se trasladaba se hallaron distintos elementos utilizados para cometer los incendios: un pulverizador con combustible (presuntamente gasoil), estopa, una amoladora, dinero en efectivo, una notebook y una tableta que habría usado como GPS.

A «prima facie» se determinó que el hombre «era muy técnico, muy específico, sabia como generar el daño mediante el fuego. Sabía que prendiendo fuego se corta todo y los cables por el protector plástico son de fácil combustión. Se presume que esta persona utilizaba una estopa embebida con gasoil, le prendía fuego y una vez que prendió ya no se apaga más. Hasta que no se queme todo el cable no se apaga más. Sabía perfectamente dónde hacer daño a las telecomunicaciones», señaló una fuente cercana a la investigación.

La denuncia por estos ataques fue presentada en el Juzgado Federal de Resistencia, pero ahora el detenido quedó a disposición del Juzgado de Las Lomitas, en Formosa. Se le inició una nueva causa y se investiga su responsabilidad en hechos similares ocurridos también en Santiago del Estero a principios de esta semana.

Se supo además que esta misma persona identificada como S.O. ya había sido detenida hace cinco años aproximadamente por hechos similares en la provincia del Córdoba. Luego recuperó la libertad y habría retomado su accionar en los últimos cinco meses, con un patrón de conducta reiterado que afectó seriamente el funcionamiento de las comunicaciones en la región.

Fuente:diariotag

Comentarios