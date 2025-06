Cristina Kirchner afirmó estar presa porque el Gobierno buscó «sacarla de la cancha»

Desde la prisión domiciliaria que mantiene, la ex presidente participó de un Congreso donde lanzó duras críticas al Gobierno Nacional y pronosticó una crisis social y económica por las políticas actuales.

Cristina Kirchner, desde su prisión domiciliaria, intervino en el 52° Congreso Nacional de La Bancaria donde dirigió un mensaje a más de mil delegados y 140 congresales y afirmó que el «modelo económico actual en Argentina es insostenible y se encuentra al borde del colapso».

La expresidenta agradeció la movilización del 18 de junio en Plaza de Mayo y el apoyo brindado en su casa de San José 1111. «Sepan que tienen un lugar definitivo en mi corazón», dijo a los trabajadores bancarios.

Kirchner afirmó que las señales de crisis en el país son «más que contundentes» y que se debe a un «absoluto pragmatismo» del Gobierno. En sus palabras, el ministro de Economía Luis Caputo tiene el objetivo de «seguir endeudando al país».

Respecto a la situación microeconómica, la ex mandataria describió un panorama de «tragedia social» y sostuvo que «más del 50% de las familias argentinas no llega a fin de mes» ni pueden cubrir los gastos básicos. «Se están endeudando cada vez más, pero no para viajar. O sea, no se endeudan para viajar o para comprarse una casita o comprarse un autito, sino para comer».

De esta manera, responsabilizó al «poder económico de nuestro país» por la actualidad y lo definió como «depredador», «antinacional» y «fugador de dólares».

Como era de esperarse, evocó en tanto la gestión de Néstor Kirchner en 2003. «El pobre hombre había llegado con más desocupados que votos en la Argentina, dos dígitos con un 2 adelante teníamos de desocupación, y Néstor recuperó el trabajo». «Si él recuperó el trabajo, nosotros después a ese trabajo le hicimos dar y recuperar el poder adquisitivo».

Ante esta comparación, CFK vinculó la crisis con la supuesta persecución judicial en su contra. «Porque el modelo se les cae a pedazos y ellos lo saben, es que decidieron meterme presa y sacarme de la cancha».

En su conclusión, Kirchner pidió a los trabajadores bancarios que retomen la lucha y la unidad. «Ese es el camino, esa es la lucha y esa es la bandera que tenemos que volver a retomar y a llevar a la calle».

